Воюющий в рядах украинских боевиков наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, в отношении которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело, публиковал ранее неоднократные угрозы российским журналистам, сообщает РИА Новости.

В частности, О’Брайан в сети LinkedIn признался, что является оператором FPV-дрона в составе подразделений ВСУ в Курской области. Наемник выложил кадры, как националисты наносят удары беспилотниками по жилым домам местных жителей.

В своих постах в соцсети X новозеландец со словами «вся эта… нация должна быть взята на прицел» не скрывает своей особой ненависти к российским журналистам и всему русскому народу.

«Ни повязок с надписью „пресса“, ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата», — написал О’Брайан.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пока еще не получила от действующей американской администрации разрешение наносить удары вглубь России поставляемым Киеву западным оружием.