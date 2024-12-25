Видео RT про Деда Мороза на Украине набрало миллион просмотров
Фото: [pxhere.com]
Видео про Деда Мороза на Украине, опубликованное в телеграм-канале «RT на русском», всего за сутки набрало миллион просмотров.
Роликом, продолжительность которого составляет всего 58 секунд, поделились более 8,6 тысячи раз.
На Украине Дед Мороз считается пережитком советского прошлого. Националисты решили, что в новогоднюю ночь к детям должен приходить «самостийный» Святий Миколай.
Видео посвящено живущей на Украине девочке, которая ждет Деда Мороза. Но вместо сказочного волшебника к ней приходит Святий Миколай. Он не дарит детям подарки, а открывает дверь «ангелу» в военной форме. Тот проходит в комнату, где спит отец девочки, будит его, заламывает ему руки и уводит.
В конце ролика появляется текст: «Когда в стране не осталось ничего святого».
Ранее сообщалось о том, что видео о работе украинского военкома в образе «святого Миколая» появилось в Сети.