Видео RT про Деда Мороза на Украине набрало миллион просмотров

Роликом, продолжительность которого составляет всего 58 секунд, поделились более 8,6 тысячи раз.

Видео про Деда Мороза на Украине, опубликованное в телеграм-канале «RT на русском», всего за сутки набрало миллион просмотров.

На Украине Дед Мороз считается пережитком советского прошлого. Националисты решили, что в новогоднюю ночь к детям должен приходить «самостийный» Святий Миколай.

Видео посвящено живущей на Украине девочке, которая ждет Деда Мороза. Но вместо сказочного волшебника к ней приходит Святий Миколай. Он не дарит детям подарки, а открывает дверь «ангелу» в военной форме. Тот проходит в комнату, где спит отец девочки, будит его, заламывает ему руки и уводит.

В конце ролика появляется текст: «Когда в стране не осталось ничего святого».

Ранее сообщалось о том, что видео о работе украинского военкома в образе «святого Миколая» появилось в Сети.