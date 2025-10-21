Рассылка порно незнакомцам обернулась для мужчины уголовным делом

Житель Кемерово предстанет перед судом по обвинению в систематической рассылке порнографических материалов через социальные сети. Подробности об этом со ссылкой на ведомство пишет VSE42.Ru .

Следствие инкриминирует сибиряку 41 эпизод преступления по части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). По данным ГУ МВД по Кузбассу, мужчина создал фейковую страницу под псевдонимом, через которую целенаправленно находил пользователей и отправлял им изображения порнографического содержания.

Уголовное дело было возбуждено после получения оперативной информации о противоправной деятельности. В ходе расследования правоохранители изъяли электронные носители с фотографиями и перепиской, которые были направлены на экспертизу. Специалисты подтвердили порнографический характер изъятых материалов.

После завершения следственных действий дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, что изготовление и оборот порнографических материалов или предметов в РФ запрещено на законодательном уровне.

