«Растерзанный» малыш в санатории: Минздрав выступил с заявлением на фоне скандала

В интернете появились фотографии, которые вызвали шок у пользователей: маленький ребенок, по словам его матери, был растерзан в первый же день пребывания в психоневрологическом санатории Новокузнецка. Женщина требует от СК разобраться в произошедшем. Минздрав Кузбасса после волны общественного резонанса наконец дал официальный ответ, передает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

История, от которой стынет кровь, разворачивается в Кузбассе. Мама мальчика, чье имя не раскрывается в интересах семьи, опубликовала в Сети жалобу, сопровождаемую шокирующими снимками. По ее словам, ребенок получил тяжелые травмы в психоневрологическом санатории Новокузнецка. И это случилось в первый же день его пребывания в учреждении.

Женщина обвиняет персонал и руководство лагеря в халатности и требует от СК провести тщательную проверку. «Слитые» в сеть фото быстро разлетелись по пабликам и вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи требуют наказать виновных, а эксперты обсуждают, как вообще такое могло произойти в учреждении, призванном заботиться о детях с особенностями развития.

Минздрав Кузбасса, после того как ситуация оказалась в центре внимания, выступил с официальным комментарием. В ведомстве сообщили, что санаторий уже передал все необходимые материалы в правоохранительные органы. Бумаги, которые могут пролить свет на случившееся, находятся у следователей.

Также в министерстве заявили о кадровых перестановках. В санатории работает новый главный врач. Действующий руководитель, как подчеркнули в Минздраве, готов лично встретиться с законным представителем ребенка и обсудить ситуацию. Старая администрация, судя по всему, не справилась с контролем, и теперь новому руководству предстоит разбираться с последствиями.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе на педагога завели дело за драку со школьником.