Рауф Арашуков: мои извинения перед Кадыровым — это наше личное

По его словам, он не видит ничего плохого в том, что «человек ошибается, признает свою ошибку и приносит свои извинения». Об этом в беседе с РБК сообщил Рауф Арашуков.

Бывший сенатор прямо сейчас отбывает пожизненный срок. Накануне он направил извинения Рамзану Кадырову. В своем послании, опубликованном в соцсетях, Арашуков утверждает, что никогда не хотел обидеть или разозлить главу Чечни.

Извинение экс-сенатор написал сам. Затем он передал его для размещения в Сети. В нем Арашуков просит Кадырова о помощи для своей семьи в трудной ситуации, поскольку надеется, что никто другой не сможет оказать такую поддержку.

В декабре 2022 года Рауф и его отец Рауль Арашуков были признаны виновными в создании преступного сообщества и организации заказных убийств, за что получили пожизненные сроки. Оба не признали своей вины.

Арашуков и Кадыров были близкими друзьями с 2007 года, и именно глава Чечни оказал влияние в назначении его на пост сенатора в 2016 году.

Ранее приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым.