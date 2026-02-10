«Раз в три года»: какие зловещие уведомления начинает рассылать Соцфонд гражданам после 40 лет

Социальный фонд России официально рекомендовал гражданам взять формирование будущей пенсии под личный контроль задолго до выхода на заслуженный отдых. Ключевой совет ведомства — периодически запрашивать и внимательно изучать выписку из индивидуального лицевого счета, где аккумулируются все пенсионные права. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Специалисты фонда поясняют, что такая практика позволяет своевременно обнаружить возможные пробелы в информации, например, периоды работы, за которые не поступили отчисления. В случае обнаружения нестыковок или недостающих данных гражданам следует незамедлительно обращаться к своему работодателю для уточнения и исправления сведений.

Получить актуальную выписку можно максимально просто — через портал «Госуслуги» в соответствующем разделе. Электронный документ формируется онлайн и поступает прямо в личный кабинет пользователя. Для удобства граждан фонд также запустил систему проактивного информирования: мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет начинают приходить уведомления об объеме сформированных пенсионных прав с периодичностью раз в три года.

Эта рекомендация перекликается с ранее озвученными экспертными советами о необходимости долгосрочной пенсионной стратегии, включающей, помимо обязательных взносов, личные сбережения. Активный самостоятельный контроль над официальными накоплениями становится первым и базовым шагом к обеспеченной старости, позволяющим устранить административные ошибки на раннем этапе.

Ранее сообщалось, что священник разоблачил православные ИИ-паблики.