«Разбил ракетами всю башню»: сестра выяснила подробности гибели брата на СВО

Молодой боец Анатолий Сотников отправился на спецоперацию с первых дней. Дома его оставались ждать родители, сестры и любимая девушка. А еще детвора, которая вечно приходила к Толе, чтобы он помог что-то починить. Не дождались.

Сестра Анатолия, Елена, говорит нашему корреспонденту, что все месяцы, пока Сотников был в армии, а потом и дни на фронте, родные беспрестанно переживали за него. Он же всегда успокаивал близких и с оптимизмом смотрел в будущее. Однако вернуться домой ему не пришлось.

«Нам не сразу удалось узнать, что произошло на передовой. Позже на связь с нами вышел сослуживец, который в трагический день был рядом с братом, он и рассказал подробности его последних дней», — отмечает Сотникова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как стало известно, тот сослуживец был вместе с Анатолием в одной БМП (боевая машина пехоты — Прим. ред.). Товарища ранило и контузило, а Толе выжить не удалось.

«24-го февраля они перешли границу и зашли в Херсон. У них была колонна. В БМП находились только механик и наводчик, и Толя был наводчиком. Российская пехота ждала подмогу на мостах в Херсоне — их закинули туда на вертолетах, — и ребята на машинах два дня прорывались до своих», — пересказывает рассказ бойца Елена.

А 25-го февраля сломалась БМП, где ехали Толик и его товарищ. Машина медленно двигалась, и им сказали: «Вы не прорветесь». Но все же ребята ее починили и вдвоем прорвались до своих, причем на день быстрее основной колонны. По словам бойца, комбриг был в шоке, как солдаты смогли это сделать.

«Они были впервые на Украине, без связи и карт. Но Бог берег их. Затем, когда уже брата и его товарища соединили с основными силами, что-то пошло не так. По дороге слетела гусеница, которая до того уже была пробита выстрелами. Снова чинили и догоняли основную колонну. И 26 февраля на них зашли три беспилотника «Байрактара», — говорит наша собеседница.

От одного товарищ Сотникова увернул машину, второго сбил Толик, а от третьего уйти не смогли: он разбил ракетами всю башню машины.

Полную историю бойца Анатолия Сотникова читайте здесь.