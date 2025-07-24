Разбившемуся в Амурской области Ан-24 было 49 лет

Пассажирский самолет Ан-24, который разбился в Амурской области, был выпущен еще в прошлом веке, срок его службы насчитывал уже 49 лет. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Воздушное судно эксплуатировалось несколько десятилетий. Его выпустили на Киевском авиазаводе в 1976 году.

«Самолет летал в различных российских авиакомпаниях, в том числе в „Ижавиа“ и „Нижегородских авиалиниях“, а также у перевозчика из Камбоджи. В парк „Ангары“ самолет поступил в 2021 году», — указал микроблог.

Оперативные службы утверждают, что самолет был технически исправен. При этом некоторые пассажиры, которые ранее летали этим бортом, сообщали об изрядной «усталости» интерьера салона самолета. Они говорят, что им страшно думать, что приходится летать на таких воздушных судах явно пенсионного возраста. По некоторым данным, именно этот Ан-24 получил повреждение во время ЧП, которое произошло в Иркутской области.

За штурвалом воздушного судна находился 61-летний Вячеслав Логвинов, вторым пилотом был Кирилл Плаксин. Кто именно из них управлял самолетом в момент трагедии, пока неизвестно.

Об инциденте уже было доложено президенту России Владимиру Путину. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в Сети уже появилось видео с потерпевшим крушение в Амурской области самолетом Ан-24. На данный момент рассматриваются версии о технической неисправности воздушного судна и ошибке экипажа.