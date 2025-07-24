Появилось видео, на котором запечатлен упавший в Приамурье Ан-24

После крушения самолета Ан-24 в Приамурье Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Александр Левин.

В социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия крушения Ан-24. На кадрах видны обломки самолета. Видео с места чрезвычайного происшествия в том числе опубликовал телеграм-канал SHOT.

На данный момент рассматриваются версии о технической неисправности воздушного судна и ошибке экипажа.

Спасатели рассчитывают добраться до места падения самолета до захода солнца. Обломки Ан-24 были найдены в труднодоступной местности в 15 км от Тынды. На борту находились 49 человек, выживших, по предварительным данным, нет.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о хронологии катастрофы в Амурской области.