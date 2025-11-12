«Разбогател в спортзале»: мужчина неожиданно выиграл 12 млн руб. в лотерею

Житель американского штата Мэриленд неожиданно разбогател на сумму, эквивалентную 12,2 млн руб., во время обычного похода в спортивный зал. Об этой истории сообщило издание UPI.

Мужчина из округа Принс-Джорджес приобрел лотерейные билеты двух популярных лотерей — Powerball и Mega Millions, в продуктовом магазине.

Инцидент произошел 16 октября, когда американец возвращался домой после тренировки. По пути он заехал в ближайший супермаркет и совершил спонтанную покупку.

Вскоре выяснилось, что один из лотерейных билетов — Powerball, оказался выигрышным и принес своему владельцу крупный приз в размере $150 тыс.

Сам победитель признался, что не мог поверить в свою невероятную удачу. Его первой реакцией стал телефонный звонок супруге, с которой он поделился радостной новостью. По словам счастливчика, он планирует сохранить выигранные денежные средства для праздников.

