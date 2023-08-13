«Раздают жителям в подвалах»: волонтеры Луганска взялись найти каждого нуждающегося

Спецоперация сплотила людей. Волонтеры в Донбассе и в других регионах действуют сообща: собирают помощь нуждающимся и доставляют по адресам. О том, как с риском для жизни работают активисты в ЛНР, нам рассказал депутат городского округа Химки Артур Каримов.

Артур сам регулярно ездит к линии соприкосновения, передает помощь от неравнодушных земляков. Он познакомился с Ольгой Ивановной, руководителем общественного объединения луганчан.

«Местные активисты совместно с жителями постоянно развозят близ первой линии все необходимое, что приходит к ним из Москвы, Московской области и в целом со всей России. То, что прибывает в Луганск, попадает к Ольге на склад», — поясняет Артур корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Большую часть груза, которую доставил Каримов, разгрузили на складе, который находится в городе Рубежное. Это большой склад, продолжает Артур, более 100 квадратных метров. Там Ольга с жителями Луганска, Рубежной — словом, с теми, кто неравнодушно относится к людской беде, — работают каждый день.

«Люди сортируют вещи и распределяют гуманитарную помощь в напряженной обстановке: под обстрелами и под прилетами. Затем волонтеры развозят посылки четко на позиции», — восхищается мужеством активистов наш собеседник.

Кроме того, у волонтеров есть небольшая пекарня, куда от химкинского храма Петра и Павла и благочинного года Химок передавали очень много муки. Из этой муки пекут хлеб и раздают буханки по подвалам, где сидят и буквально живут люди.

«Местные просто вынуждены прятаться. А Ольга возглавила добровольное объединение, общественники контактируют с администрациями городов Рубежное, Луганск и Лисичанск. Те также поддерживают добровольцев. А люди по три-пять человек разбирают все на складе и партиями развозят грузы по мирным жителям и по позициям у линии соприкосновения», — добавляет Артур.

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