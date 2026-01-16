Раздарил чужие букеты: как нападение на цветочный магазин обернулось 4 годами тюрьмы

Как следует из материалов дела, в ночь на 17 февраля 2025 года Кабанов вошел в цветочный магазин в Выборгском районе. Под предлогом покупки он отвлек 20-летнюю продавщицу, после чего схватил ее сзади за шею, повалил на пол и начал душить. Обездвижив девушку, злоумышленник похитил из кассы 14 500 рублей и четыре букета цветов на общую сумму 23 тысячи рублей.

Особый цинизм преступлению придал его финал: похищенные цветы грабитель раздал незнакомым женщинам прямо на улице. Личность подозреваемого удалось быстро установить по записям с камер наблюдения, и в тот же день его задержали возле дома на улице Руднева. Выяснилось, что уроженец Краснодарского края Кабанов ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Приговор по делу был вынесен еще 30 сентября 2025 года, а информация о нем стала публичной сейчас.

