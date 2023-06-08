«Раздута от ботокса, как гиалуроновая жаба»: хирург обвинил Бузову в обилии пластических операций

Блогер, телеведущая и певица Ольга Бузова жестко ответила пластическому хирургу, который обвинил ее во множестве манипуляций с лицом и телом.

Бузова попросила оставить ее внешность в покое. Также артистка отметила, что этика — не самая сильная сторона врача, который раскритиковал ее.

Конфликт у певицы произошел с пластическим хирургом Александром Вдовиным. Он в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что Бузовой приходится регулярно обращаться к косметологам и хирургам, чтобы корректировать внешность.

Большинство пользователей социальных сетей встали на сторону Бузовой в этом конфликте. Так сделали не только фанаты артистки.

«Бузова хотя бы не раздута от ботокса, как гиалуроновая жаба»; «Ольга никогда никого не обижает и не хамит. Не уподобляется тем, кто очень любит пропиариться за ее счет»; «Все правильно написала. Нормальные пластические хирурги подобного никогда не скажут, у них времени и желания нет на подобные сплетни, а такие вот «врачи» пытаются к себе привлечь внимание за счет обсуждения внешности звезд», — написали россияне в Сети.

Ранее стало известно, что Киркоров на протяжении года будет менять внешность.