Разгадана тайна болезни: ученые нашли две скрытые формы рассеянного склероза

Исследователи из Университетского колледжа Лондона представили данные, указывающие на существование двух различных биологических типов рассеянного склероза. Результаты основаны на анализе информации от 634 пациентов с использованием методов машинного обучения, сообщает progorodsamara .

Ученые сфокусировались на комплексной оценке двух ключевых параметров: уровня белка sNfL (легкий нейрофиламент) в сыворотке крови, являющегося маркером повреждения нейронов, и данных магнитно-резонансной томографии головного мозга. Разработанный алгоритм ИИ позволил выделить среди пациентов две четкие группы. Первая группа, условно названная «ранний sNfL», демонстрировала быстрое нарастание уровня белка и преимущественное поражение мозолистого тела. Вторая группа, «поздний sNfL», характеризовалась более медленным повышением уровня sNfL и первоочередным вовлечением в процесс лимбической коры и глубокого серого вещества.

По словам руководителя исследования Армана Эшаги, работа впервые показала, что рассеянный склероз может развиваться по двум разным биологическим путям, что не улавливается при стандартной клинической классификации. Это открытие, после необходимых дополнительных проверок, может стать основой для разработки более персонализированных стратегий диагностики и терапии заболевания.

Ранее россиянам объяснили, что делать при ошибочном взыскании долгов.