Разгадана тайна «голодного гнева»: почему пустой желудок превращает людей в «монстров»

Исследование, опубликованное в научном журнале EBioMedicine, предлагает новый взгляд на феномен «голодного гнева» — состояния раздражительности, которое часто возникает у людей на пустой желудок, сообщает Главный Региональный.

Ученые провели эксперимент с участием 90 здоровых добровольцев. В течение дня участники с закрепленными на теле устройствами для непрерывного мониторинга глюкозы несколько раз отмечали свой уровень голода и настроение.

Анализ данных показал, что чувство раздражения и гнева было слабо связано с объективными колебаниями уровня сахара в крови. Основным фактором, влиявшим на ухудшение настроения, оказалось субъективное ощущение голода. Исследователи пришли к выводу, что ключевую роль в возникновении «голодного гнева» играет не биохимический дисбаланс, а само осознание человеком потребности в пище.

