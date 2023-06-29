«Разговаривает с потусторонними силами»: выяснилось, опасны ли попутчики, которые общаются сами с собой

Все мы сталкивались в метро или в автобусах со странными незнакомцами, которые вдруг начинают оживленные беседы. При этом человеку как будто все равно, слушают его или нет.

Психиатр-нарколог психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолий Бойко объяснил, безопасно ли находиться рядом с такими людьми, и нужна ли им помощь.

В такой ситуации надо руководствоваться здравым смыслом, подчеркнул эксперт.

«Если вы слышите агрессивные слова и интонации, то от такого человека надо дистанцироваться. Если вы слышите в его словах, что он неадекватен, например, галлюцинирует, разговаривает с потусторонними силами, то этот человек нуждается в помощи», — рассказал психиатр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник подчеркнул: если дело происходит в общественном транспорте, то за порядок там отвечает водитель или контролер. К этим людям и надо обратиться и сообщить, что в салоне находится пассажир с нарушением психических функций. Возможно, этот человек находится под воздействием каких-либо веществ, или у него расстройство шизофренического спектра.

Также многие сталкиваются с так называемыми сектантами, которые вдруг настойчиво начинают рассказывать о боге и о том, как они лично «к нему пришли». По словам Бойко, такие люди обычно неопасны.

«Они верующие и пытаются привлечь к своей вере, играют просветительскую роль. Это проповедническая функция», — сказал эксперт.

Ранее психиатр раскрыл главную причину, по которой мужчины чаще становятся маньяками.