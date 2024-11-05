Разгром группы украинских бойцов в Красногоровке попал на видео

Противник лишился гаража с пехотой и военной техникой после попытки закрепиться в районе красногоровских дач. Как отмечает канал, Киев стал посылать на штурмы «трехсотых», что подставило весь гарнизон и существенно снизило боеспособность.

Военкор Филатов смог заснять с воздуха, как поработал отряд «Шторм». Бойцы после вычисления позиций противника выследили три бронемашины ВСУ и начали преследование на дронах. Были произведены сбросы. Также применил артиллерию на постройки, где засели украинские пехотинцы: шесть из них ликвидировали.

Отметим, что эта успешная боевая миссия была записана в период с 8 апреля по 9 сентября. Кадры с зоны СВО, как правило, публиковать сразу не позволяет оперативная обстановка. С 10 сентября 2024 года Красногоровка была освобождена ВС РФ.

Ранее сообщалось, что глава ДНР сообщил об активном продвижении российской армии в Дзержинске.