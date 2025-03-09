Разгром колонны техники ВСУ, пытавшейся бежать из Суджи, попал на видео

Внушительная часть подразделений ВСУ в ночь на воскресенье, 9 марта решила попытается убежать из города на военной технике. Об этом, публикуя соответствующее видео, передает Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По информации, при отступлении вражеская техника столкнулась с препятствием в виде разрушенного моста. После этого российские военные начали методично уничтожать противника, используя артиллерийские орудия и беспилотные летательные аппараты.

«И тут колонну начала накрывать точным огнем армия России. Техника оккупантов начала взрываться и гореть, в итоге колонна была полностью сожжена», — приводится в публикации канала.

Ранее сообщалось, что 8 марта, в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.