Женщине грозит штраф 5 млн рублей за сжигание мусора на Вечном огне в Сочи

Туристы жгли вещи на Вечном огне в Сочи, за что их обвинили в осквернении памятника. Женщине грозит многомиллионный штраф, пишет Rostovgazeta.ru.

Накануне 38-летняя женщина со знакомым 35 лет попались на аморальном поведении у мемориального комплекса. Парочка по какой-то причине начала кидать в огонь мусор, явно получая от этого удовольствие. Камера системы «Безопасный город» засняла нарушителей.

Парочку вандалов схватили на месте. Сотрудники полиции оперативно прибыли и задержали туристов. Гражданка попала под уголовное дело по статье о повреждении мемориальных сооружений. Оба при этом привлекаются к ответственности и административно за осквернение памятника.

Согласно максимальной санкции ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, женщина может получить штраф в размере пяти миллионов рублей, либо лишение свободы и принудительные работы на пять лет.

Ранее сообщалось, что девочка прикурила от Вечного огня на Сахалине.