Разин неожиданно проклял SHAMANа за его пение

Ярослав Дронов (SHAMAN) начал свой путь еще десять лет назад, но стал особенно известным в 2023 году. Однако творчество исполнителя не оценил скандальный продюсер Андрей Разин, пишет портал «Дни.ру» .

В прошлом году Дронов был признан лидером российской эстрады. На данный момент это один из самых патриотичных и перспективных молодых артистов в стране. Его армия фанатов уже исчисляется миллионами.

Однако когда-то путь SHAMANа был труден. Он участвовал в шоу «Фактор А» и «Голос», но его в финале выгнала сама Алла Пугачева. Тогда Дронов сказал стандартную для участников, но все же пророческую фразу: «Вы обо мне еще услышите». Теперь примадонна за границей, а лавры забирает себе верный родине блондин.

Хотя Пугачева равнодушна к карьере Дронова, из-за рубежа на него все же посыпались нападки. Случились они со стороны Андрея Разина, который возмутился пением исполнителя. Дело даже не в голосе SHAMANа, а в банальном подборе песен. Проживающий в США продюсер никак не может смириться с тем, что все пользуются песнями группы «Ласковый май». Он неоднократно говорил, что является единственным правообладателям на песни. Тем не менее звезды это игнорируют, перепевая легендарные хиты и включая их в сериалы.

Разин заявил, что проклинает всех, кто затрагивал творчество Шатунова без его ведома. В этот список теперь попал SHAMAN, так как пел «Седую ночь» на памятном вечере.

Ранее сообщалось о резком высказывании Разина в сторону российских обидчиков.