«Все сдохнете»: сбежавший в США Разин пригрозил российским обидчикам

Продюсер Андрей Разин резко высказался в адрес людей, которые исполняют песни группы «Ласковый май» без его разрешения. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

По словам скандального продюсера, именно он якобы «отмыл и привез» всех молодых участников группы, которой помог стать популярной. «Ласковый май» Разин называет своим детищем, ведь неоднократно попадал в опасные ситуации и под уголовные статьи. Хотя наказания продюсер избежал, он все равно не забудет этого риска.

Разин постоянно напоминает, что он единственный правообладатель песен Юрия Шатунова и группы в целом. Он готов защищать наследие артиста до последнего, а всем нарушителям в России сделал грозное предупреждение.

«Всех приговариваю, все, кто прикоснется к «Ласковому маю» без моего разрешения и правообладателей, все сдохните! Увидите! Сдохните и морально, и физически», – брызжет злобой звезда.

Напомним, что Разин уехал из России в 2022 году, продав все свое имущество. Сейчас скандалист живет в США, откуда и грозит судами людям, которые посягнут на творчество «Ласкового мая». Последний раз хит Шатунова заметили в нашумевшем сериале «Слово пацана», что также не прошло мимо Разина. Он обещал засудить вдову Шатунова.

Ранее сообщалось, что Блиновская может списать некоторые долги благодаря процедуре банкротства.