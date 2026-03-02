Размер имеет значение: почему в Подмосковье за «экстра-бананы» теперь придется доплатить

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу новый ГОСТ на бананы, который заставил покупателей по-новому взглянуть на привычный фрукт. О том, почему размер теперь имеет значение и какие плоды попадут в категорию «экстра», корреспонденту REGIONS рассказал старший преподаватель базовой кафедры управления промышленной и инновационной политикой РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Воронецкий.

Документ под названием «Бананы свежие. Технические условия» устанавливает четкие требования к качеству, внешнему виду и главное — длине плодов, которые попадают на российские прилавки. Стандарт распространяется на популярный сорт Кавендиш из группы Musa ААА — именно его россияне привыкли видеть в магазинах круглый год.

Как выяснилось, бананы теперь делят на три класса. В категорию «экстра» попадают плоды длиной не менее 20 сантиметров, причем в кисти должно быть минимум четыре банана. Первый класс — от 19 сантиметров с тем же количеством в грозди. Второй сорт допускает длину от 14 сантиметров и не меньше трех плодов в связке. Замеряют, кстати, средний фрукт в грозди, чтобы никого не обмануть.

Но размер — не единственный критерий. Эксперт пояснил, что новый ГОСТ практически закрепил народную мудрость выбора спелых фруктов. Качественный банан должен пахнуть огурцом, при разрезании выделять млечный сок, иметь ровную кожуру без повреждений и быть плотным на ощупь. Гниль и вмятины, естественно, под запретом.

Впрочем, паниковать тем, кто любит бананы помельче, пока рано. Алексей Воронецкий успокоил: стандарт носит рекомендательный характер и служит скорее ориентиром для производителей, а не жестким запретом. Рынок кардинально не изменится, ведь более 90 процентов поставок идет из Эквадора, и объемов хватает на всех.

Однако точечное повышение цен исключать нельзя. Если торговые сети сделают ставку на закупки бананов экстра- и первого класса, премиальный калибр может подорожать. Дополнительные расходы на сортировку тоже слегка повлияют на себестоимость, но главными факторами цены остаются НДС, логистика и тарифы. Так что окончательное решение за поставщиками и магазинами. А покупателям остается вооружиться линейкой и нюхом.

Ранее стало известно о скрытом вреде модных напитков и блюд для похудения.