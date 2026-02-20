Размер имеет значение: В России запретят продажу бананов короче 14 сантиметров

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ на бананы, который кардинально меняет правила игры для импортеров и ритейла. С 1 марта 2026 года каждая партия фруктов будет проходить жесткую проверку на соответствие «идеальным параметрам». Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

В продажу не попадут плоды, длина которых составляет менее 14 сантиметров. Это ставит под вопрос легальность реализации популярных сортов мини-бананов в масс-маркете. Ввоз полностью желтых, готовых к употреблению бананов теперь под запретом. Поставлять можно только плоды зеленого или светло-зеленого цвета.

Предполагается, что дозревать фрукты должны уже на российских складах в специальных камерах газации. Это позволит лучше контролировать свежесть и исключить попадание перезревшего товара на полки. Помимо размера и цвета, инспекторы будут оценивать внешний вид, отсутствие дефектов кожуры, а также специфический вкус и запах, соответствующие сорту.

