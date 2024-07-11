Разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье

На муниципальных и региональных дорогах Подмосковья обновили почти 9,5 тысячи километров линейной разметки и восстановили разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала сезона дорожники уже выполнили восемьдесят процентов всего объема данных работ, указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Часть округов уже завершила работы, а в двадцати семи городских округах продолжают восстанавливать разметку», — уточнил глава областного Минтранса.

На муниципальной сети дорог работы полностью завершены в двадцати четырех округах, в том числе в Шатуре, Луховицах, Клину, Лобне, Можайске, Реутове, Щелково и Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.