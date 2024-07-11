Разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов восстановили в Подмосковье
Фото: [пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На муниципальных и региональных дорогах Подмосковья обновили почти 9,5 тысячи километров линейной разметки и восстановили разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала сезона дорожники уже выполнили восемьдесят процентов всего объема данных работ, указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Часть округов уже завершила работы, а в двадцати семи городских округах продолжают восстанавливать разметку», — уточнил глава областного Минтранса.
На муниципальной сети дорог работы полностью завершены в двадцати четырех округах, в том числе в Шатуре, Луховицах, Клину, Лобне, Можайске, Реутове, Щелково и Домодедово.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.