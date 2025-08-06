Размытая трасса отрезала от мира деревню в Псковской области

Деревня Ужово в Псковской области оказалась отрезана от внешнего мира после того, как сильные дожди размыли единственную дорогу. Местные жители жалуются, что не могут покинуть населенный пункт уже месяц, а власти до сих пор не начали ремонт. Об этом сообщает Lenta.ru.

Непогода превратила жизнь в деревне Ужово Гдовского района в испытание на прочность. Единственная дорога, связывающая населенный пункт с внешним миром, пришла в негодность еще месяц назад — после продолжительных ливней грунтовая трасса превратилась в непроходимое месиво.

Местные жители обращались в администрацию, но ремонт откладывают из-за продолжающихся дождей. Власти пообещали приступить к работам только после 28 июля, однако сроки снова сдвинулись. Теперь чиновники заявляют, что техника выйдет на трассу на следующей неделе.

Глава Гдовского района Иван Мешков уточнил, что в деревню все же можно добраться — но лишь на внедорожнике, объезжая по сложному маршруту. При этом местные жители, особенно пожилые, оказались в фактической изоляции.

Ситуацию усугубляет то, что в этом году осадков выпало рекордное количество. Пока жители Ужово ждут ремонта, их повседневная жизнь осложнена: сложно вывезти урожай, доставить продукты и даже вызвать врача.

Ранее улицы Санкт-Петербурга затопило после сильного дождя.