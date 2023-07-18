Разноуровневый пешеходный в Реутове откроют до конца лета

Строители продолжают возводить разноуровневый пешеходный переход через ж/д пути в Реутове, его планируют открыть в августе. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Новый переход появится на перегоне между станциями Реутово и Никольское. Он поможет соединить улицы Октября и Никольскую, что повысит комфорт около 20 тысяч жителей при переходе через ж/д пути, а также обеспечит их безопасность.

«Строительство нового перехода ведется без остановки движения пригородных поездов. Уже завершили основные работы по возведению металлоконструкций башен, установили пролеты. Сейчас ведутся кровельные работы, устройство межэтажных пролетов, лестниц и лифтовых шахт, армирование и бетонирование прохожей части, а также проводится остекление, монтаж электротехнического оборудования», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.

Отметим, что переход возводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранее Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.