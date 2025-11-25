«В отелях Нячанга нет воды и не работают бассейны»: российских туристов предупредили о проблемах во Вьетнаме
TourDom: отели вьетнамского курорта Нячанг не могут обеспечить гостей водой
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российских туристов, планирующих поездки во Вьетнам, предупредили о серьезных проблемах с инфраструктурой на популярном курорте Нячанг. По информации портала TourDom, в местных отелях временно отсутствует водоснабжение и не функционируют бассейны.
Туристические агентства получают официальные письма от гостиниц с просьбой заранее информировать клиентов о сложившейся ситуации.
Некоторые отели не могут гарантировать даже базовые услуги — обеспечение водой для повседневных нужд, своевременную замену полотенец и постельного белья. Также приостановлена работа спа-комплексов и других объектов курортной инфраструктуры.
Причиной возникших проблем стали последствия мощного урагана, обрушившегося на Вьетнам во второй половине ноября. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб курортному региону.
В отдельных районах Нячанга до сих пор не восстановили работу кафе и магазины, а пляжные зоны не полностью очищены от последствий непогоды.
