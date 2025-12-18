Разорился после щедрого жеста: подарок можно отменить даже после смерти

Адвокат Елена Кудерко разъяснила правовые основания для отмены ранее заключенного договора дарения. Согласно законодательству, одним из таких оснований является умышленное причинение одаряемым вреда здоровью дарителя или его близких, а также покушение на их жизнь. Об этом агентству « Прайм » рассказала адвокат Елена Кудерко.

В ситуации, когда даритель погибает в результате подобных действий, право требовать отмены дарения в судебном порядке переходит к его наследникам.

Вторым весомым основанием может стать обращение одаряемого с подаренной вещью, создающее реальную угрозу ее безвозвратной утраты. Это актуально для имущества, имеющего для дарителя особую неимущественную ценность, например объект недвижимости, связанный с памятью о семье.

Третье основание касается финансовой несостоятельности дарителя. Если дарение было совершено в преддверии официального признания его банкротом, кредиторы вправе инициировать через суд процедуру отмены этой сделки.

Кроме того, договор может предусматривать возможность отмены в случае, если даритель переживет одаряемого. Для действия этого условия соответствующая формулировка должна быть однозначно закреплена в тексте соглашения.

