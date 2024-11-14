Разовую выплату участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличили до 4 млн руб.

Теперь бойцы, участвующие в специальной военной операции, будут получать до 4 млн руб. в том случае, если полученное ранение привело к инвалидности. Об этом сообщил ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому максимальная разовая выплата военнослужащим, участвующим в СВО, составит 4 млн руб. Такие деньги они получат в том случае, если ранение повлекло за собой инвалидность.

До этого Путин своей подписью придал силу указу, по которому будет производиться дифференциация выплат за различные ранения в зависимости от их тяжести. Легкораненые будут получать по 1 млн руб. Те, кто получил тяжелую рану, будут получать втрое больше.