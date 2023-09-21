Разработчики из Подмосковья смогут выиграть грант на миллион рублей на хакатоне в Вологде

Подмосковные разработчики, геймдизайнеры и другие IT-специалисты смогут принять участие в первом масштабном хакатоне «Синеус», который проходит в Вологодской области.

Участвовать в мероприятии можно как очно, так и в онлайн-формате, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

В хакатоне можно участвовать индивидуально или командой до пяти человек. Победители получат грант на один миллион рублей. Более подробная информация о мероприятии доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по внедрению искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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