Разработчики открытых библиотек в Московской области получат гранты в размере до десяти миллионов рублей

Разработчики открытых библиотек могут подать заявку на конкурс «Код-Искусственный интеллект», победители которого получат грант в размере до 10 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Конкурс направлен на создание новых и развитие уже открытых библиотек в сфере ИИ. К участию принимаются проекты по нескольким направлениям: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и другие», — говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие граждане России, которые обладают знаниями и опытом написания открытых библиотек (opensource). После реализации проекта должна быть создана и опубликована в публичном репозитории открытая библиотека в сфере искусственного интеллекта, которая будет предоставляться любым лицам на условиях безвозмездной бессрочной открытой лицензии. Подать заявку можно здесь.

Отметим, что конкурс проводится Минэкономразвития России совместно с Фондом содействия инновациям по федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

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