«Разработки ведутся»: как ученые ищут способ распознавать ложь с помощью мобильника

С развитием технологий появляется все больше вопросов о том, как далеко они могут продвинуться. Мы уже можем проверить на свежесть арбуз или дыню с помощью мобильного приложения от российских разработчиков. А как скоро мы сможем, например, поймать человека на лжи, имея под рукой только один телефон?

Как заявил программист Сергей Журавлев, ученые уже развивают технологии в области распознавания лжи. В частности, исследователи думают над тем, как внедрить эти технологии в мобильные устройства.

«Подобные разработки действительно ведутся, но стоит отметить, что создание надежного приложения для распознавания лжи требует не только высокой точности в анализе психофизиологических показателей, таких как пульс и дыхание, но и учета множества факторов, влияющих на поведение человека», — рассказал IT-эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Журавлев отметил, что задача поместить детектор лжи в телефон означает, что ее следует реализовать без дополнительных технических средств. Только тогда такой «карманный полиграф» будет удобным. Но помимо прочего нужны другие, ранее неизвестные подходы к анализу поведения человека.

«Сейчас для определения лжи используют данные о пульсе, дыхании, изменении голоса и мимики. Но прогресс в области машинного обучения и нейросетей позволит создать более точные модели для анализа поведения и психофизиологических показателей», — пояснил собеседник издания.

По словам Журавлева, для мобильного полиграфа потребуются объемные базы данных с информацией о поведении, физиологии и индивидуальных реакциях в различных контекстах. При этом важно задуматься о правовых вопросах разработки подобных технологий.

Ранее эксперт рассказывал о том, когда нейросети научатся мыслить критически.