«Разрезало ногу до сухожилий в ТЦ»: в Крыму 10-летняя девочка получила травму на эскалаторе

В Симферополе в местном торговом центре (ТЦ) 10-летняя девочка получила травму, когда вместе с родителями пыталась спуститься на этаж ниже по эскалатору. Об этом сообщили в управлении крымского Следственного комитета России (СКР).

В момент трагедии ребенок наступил на металлический лист напольного покрытия перед входом на движущуюся лестницу. Лист перевернулся, из-за чего девочка получила тяжелую травму — глубокую рваную рану левой ноги. Повреждение было настолько сильным, что задело сухожилия.

Пострадавшую доставили в городскую больницу, где врачи провели операцию. На восстановление и лечение ребенок потратил около месяца.

Родители девочки считают, что причиной несчастного случая стало ненадлежащее состояние напольного покрытия в общественном месте. Они поставили под сомнение уровень безопасности в ТЦ.

По словам семьи, генеральный директор торгового центра возложил ответственность на самих родителей, заявив, что они должны были крепче держать ребенка за руку.

Попытки урегулировать вопрос в досудебном порядке не увенчались успехом — семье, по их утверждению, полностью отказали в выплате компенсации. Сейчас родители пострадавшей девочки добиваются широкой огласки произошедшего.

Они хотят, чтобы подобные случаи больше не повторялись, а вопросы обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей перестали быть простой формальностью.

