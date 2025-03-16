Разрушенную «Пятерочку» в Судже оставят как напоминание об оккупации

Магазин «Пятерочка», расположенный в городе Суджа в приграничном районе Курской области, возможно, не будут восстанавливать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио региона Александр Хинштнейн.

Он считает, что разрушенный магазин должен стать своеобразным монументом, который будет напоминать будущим поколениям о тяготах, которые легли на плечи суджанцев во время оккупации.

Вопрос восстановления и развития освобожденных населенных пунктов Курской области он обсудил на совещании. Главная задача, подчеркнул Хинштейн, это возвращение численности населения на уровень, который был до вторжения Вооруженных сил Украины. Вторая задача – разминирование территории, чтобы куряне могли вернуться в свои дома.

Ранее сообщалось о том, что Хинштейн заявил о саботаже его поручений Корпорацией развития Курской области.