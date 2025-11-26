Разрушитель костей на столе: женщинам от 65 лет посоветовали пить один напиток

Результаты десятилетнего исследования с участием 9704 женщин старше 65 лет показали связь между регулярным употреблением чая и минеральной плотностью костной ткани. Работа опубликована в научном издании Nutrients, передает « Лента.ру ».

В ходе исследования несколько раз измеряли минеральную плотность костей бедра у участниц и фиксировали количество потребляемого кофе и чая. У женщин, употреблявших чай, зафиксирована плотность костной ткани выше на 0,003 г/см² в области тазобедренного сустава по сравнению с теми, кто не употреблял этот напиток.

Употребление кофе не показало значительного влияния на плотность костей, за исключением случая потребления более пяти чашек в день. В этой группе отмечена тенденция к снижению минеральной плотности.

Дополнительный анализ выявил, что у женщин с высоким потреблением алкоголя кофе ассоциировался со снижением плотности шейки бедренной кости. У участниц с ожирением употребление чая коррелировало с улучшением состояния костной ткани.

Авторы исследования отмечают наблюдательный характер работы и невозможность установления причинно-следственной связи на основании полученных данных.

