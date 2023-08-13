«Разведчики несут груз на позиции»: волонтер поделился тонкостями доставки посылок на фронт

Специальность разведчика не зря считается одной из самых опасных на передовой. Именно эти ребята, рискуя своей жизнью, первыми пробираются к вражеским позициям и узнают обстановку. Одним из таких спецов стал житель Химок. Сейчас он носит позывной Фил.

Депутат городского округа Химки Артур Каримов регулярно выезжает к линии соприкосновения, чтобы передать посылки от неравнодушных земляков.

«Разведка у нас хорошая: Фил с сослуживцами все выискивает, все узнает. Словом, это профессионалы своего дела. Фил был мобилизован с начала специальной военной операции, и с тех пор у него появилось много заслуг в своем деле. Он также помогает и нам, активистам», — объясняет Каримов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Волонтеры привозят все грузы на большой склад в стороне от Луганска. Однако оттуда все доставленное нужно распределить по позициям.

«Фил с товарищами из своего разведподразделения помогают нам, они довозят все необходимое прямо до позиций, до линии соприкосновения. Ребята смотрят, что им нужно в данный момент — начиная от влажных салфеток и воды и кончая оборудованием — и берут это со склада», — говорит Артур.

По словам Каримова, наши ребята идут в наступление и продвигаются. Поэтому активисты привозят помимо всего урывочные материалы: пленку, которой укрывают окопы.

«Сейчас погода на передовой сырая, поэтому нужна пленка, которая защищает от грязи. Пользуются спросом и газовые баллоны, и горелки, и много чего еще. Нам всегда помогает Фил. Он в четыре утра уже на ногах и трудится до поздней ночи. Такой вот героический человек», — подчеркивает Каримов.

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