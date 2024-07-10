Украинец из подразделения ГУР Дмитрий Кобец был ликвидирован в Сумском регионе рядом с границами РФ, откуда противник обычно пытается добраться до Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает сайт aif.ru с комментарием военного эксперта и полковника запаса Геннадия Алехина.

Военный Дмитрий Кобец состоял в ВСУ и был отъявленным националистом. Его звали «лучшим другом» бывшего депутата Рады Олега Тягнибока, который запомнился по выходкам на Майдане и организацией ряда запрещенных националистических и экстремистских движений.

Кобец попался в Сумской области, которая представляет особый интерес для ВСУ.

«Украинская военная разведка сейчас проявляет особую активность на границе с Белгородской и Брянской областями по двум причинам. Они пытаются распознать планы российской армии, которая продолжает продвижение в Харьковской области, в том числе и по Волчанску», — рассказал aif.ru военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин.

Эксперт отметил, что военная разведка в Сумской области непростая, так как местность обладает густыми лесами. Там мало дорог, из-за чего обходы позиций противника действительно сложные. ВСУ терпят множество военных поражений, но за счет этого прокачались на диверсионных маневрах. Они засылают диверсантов, в том числе и из элитных подразделений. Кобец как раз входил в такое. Тем временем его друг Олег Тягнибок провалился сквозь землю. Известно, что он хотел воевать за Украину, однако давно в масс-медиа не было информации о его деятельности и местоположении, даже слухи загадочным образом не распространяются в прессу.

Ранее сообщалось, что США признали, что ВСУ атаковали Севастополь американскими дальнобойными ракетами ATACMS.