Разведка Эстонии: Россия завладела инициативой в зоне СВО

По данным разведки, особо интенсивные бои идут на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР. Сообщается, что за неделю российские военные атаковали силы ВСУ по 64 раза за сутки. Разведка подчеркнула, что России хватает живой силы, чтобы удерживать украинские войска. Также эстонский разведцентр сообщил, что Россия владеет инициативой.

Разведчики не исключают, что после продолжающихся боев около Авдеевки российским войскам удастся взять город под контроль. Предполагается, что этот участок станет основным место приложения сил России. Разведка предполагает, если город будет взят, Россия откроет дополнительные маршруты и существенно отбросил украинские войска.