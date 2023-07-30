Дрон-разведчик США весь вечер упорно нарезает круги в Черном море напротив Севастополя

Над Черным морем последние несколько часов кружит американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Об этом в соцсетях сообщил российский военкор Юрий Котенок.

Как отмечает журналист, беспилотник старается всеми силами остаться максимально незамеченным для российских радаров.

«Часть полёта проходит с отключенным транспондером», - написал репортер в соцсетях.

Сделав не один круг в непосредственной близости от Севастополя и Южного берега Крыма, беспилотник американских ВВС дважды подошел на максимально близкое расстояние к Новороссийску.

Напомним, минувшей ночью сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.