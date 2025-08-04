Развенчан миф про очищающие свойства арбуза и дыни

Сезон арбузов и дынь в разгаре, но специалисты напомнили о вреде чрезмерного употребления. Этим нередко грешат те, кто верят в мифические «очищающие» свойства плодов. Нутрициолог Юлия Финь объяснила «Газете.Ru», что бахчевые культуры не выводят токсины, хотя и обладают другими полезными качествами.

Арбузы и дыни на 90% состоят из воды и действительно помогают восстановить водно-солевой баланс. Благодаря калию они уменьшают отеки, создавая ощущение легкости, которое многие ошибочно принимают за «чистку организма». В них содержатся ценные антиоксиданты — ликопин в арбузах и бета-каротин в дынях, которые защищают клетки от повреждений.

Однако эксперт предостерегает от популярных «арбузных диет». Избыток бахчевых может навредить: высокое содержание фруктозы создает нагрузку на печень, а большое количество клетчатки вызывает вздутие.

«Для здорового взрослого оптимально — 200 г за раз, 1–2 раза в день. Детям, беременным, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше обсудить порции с врачом. Важно учитывать, что и арбуз, и дыня содержат простые сахара (фруктозу, глюкозу и сахарозу)», — подчеркнула эксперт.

Важно также не смешивать арбуз с дыней и не есть их сразу после основной пищи — оптимально делать перерыв 1,5-2 часа.

Ранее сообщалось, что арбузы и лед под запретом во время отдыха на пляже. Врач объяснил, почему не стоит так «кусочничать».