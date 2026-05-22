Развод, декрет, увольнение: психологи объяснили, как кризис превращается в точку роста

Развод, увольнение или рождение ребенка — эти события способны как разрушить жизнь, так и стать трамплином для роста. Психологи в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснили, почему для нервной системы нет разницы между радостью и горем, как не потерять себя в декрете и почему кризис — это удобная форма безответственности.

Сильные эмоциональные потрясения выбивают почву из-под ног. В такие моменты кажется, что жизнь рушится. Но, как отмечают эксперты, одно и то же событие может привести разных людей к противоположным результатам: одного развод разрушит, а другого соберет заново.

Хорошее и плохое — единый механизм

Ментор и психолог Милана Аксельрод поясняет: ошибочно полагать, что радостное событие — это всегда хорошо, а негативное — плохо. Для нервной системы человека нет разницы. Важна лишь степень эмоциональной вовлеченности. Фразы вроде «время лечит» обесценивают переживания, как будто чувства могут исцелиться сами собой.

Декрет: зона риска и точка невозврата

Семейная рутина способна засосать успешную бизнес-леди. Это происходит по двум сценариям:

Женщина осознает, что выгорела, и ей искренне нравится спокойствие, быт и материнство.

Женщина испытывает чувство вины, давление семьи и супруга. Ей кажется, что «порядочная мать» не должна выходить на работу.

Постдекретное время опасно потерей социализации. Женщине кажется, что за несколько лет она потеряла все профессиональные навыки. Чем дольше она дома, тем страшнее возвращаться, признает Аксельрод.

Развод как стартап

Бывают и обратные ситуации. Уход супруга порой становится началом ошеломляющей карьеры. На первое место выходит вопрос выживания: как содержать себя и детей. Из нужды спустя годы может вырасти бизнес. Другой двигатель — жажда мести и желание утереть нос бывшему. Из негативного события получается хорошая самореализация.

Когда пора к психологу

Эмоциональное истощение незаметно, в отличие от перелома ноги. Психологи выделяют несколько маркеров опасного состояния:

Сон: нарушения, нежелание просыпаться, частые пробуждения ночью

Питание: отказ от еды или, наоборот, переедание

Алкоголь: потребность выпить, чтобы успокоиться и заснуть

Ментальное состояние: туман в голове, расфокусировка, простые задачи стали непосильными

Общее состояние: апатия, близкие люди вызывают раздражение

Если эти признаки налицо, человек пережил сильные потрясения и находится в опасности. Ему нужна помощь.

Почему один ломается, а другой растет

Психолог Юлия Баган объясняет: эмоциональные потрясения — это изменения, к которым человек не готовился. У мозга нет новых привычек, шаблонов и нейронных связей. Он реагирует на изменившуюся реальность старыми способами.

Если внутри накоплено ощущение нереализованности, любое потрясение становится спусковым крючком. Длительный страх и потери могут закрепить привычку уменьшать себя и обесценивать.

Как начать собирать себя заново

Самые судьбоносные перемены начинаются с эмоционального обнуления. Правила прежней жизни больше не работают. Приходится выстраивать себя заново.

Баган отмечает: в психологии есть непопулярное мнение про кризисы (семейный, рождения ребенка). Часто это удобная форма безответственности. Если у супругов до рождения ребенка не было глубоких отношений, появление малыша лишь вскроет старые проблемы. Решения нужно принимать задолго до события.

Главный вывод: со своими реакциями можно и нужно работать в любом возрасте. Всегда есть шанс что-то изменить. Вопрос лишь в том, какую часть себя человек захочет обнажить в новых обстоятельствах.

