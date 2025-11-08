Сексолог раскрыла, почему «пивной животик» может быть преимуществом в глазах женщин

Врач-сексолог Елена Перелыгина бросила вызов современным стандартам красоты, заявив, что мужчины с животиком часто воспринимаются женщинами как более привлекательные партнеры. Об этом эксперт рассказала в интервью «Абзацу» .

По словам Перелыгиной, суть основана на психологических и социальных механизмах. По ее словам, накачанные атлеты со «смазливой внешностью» подсознательно считываются как легкомысленные ловеласы, в то время как обладатель округлого живота вызывает ощущение фундаментальной надежности.

«Женщины хотят ощущать себя как за каменной стеной, а она же не бывает такой суперстройной или изящной. Стена — это что-то большое, широкое», — объяснила Перелыгина.

Ключевым фактором выбора, подчеркивает сексолог, являются не внешние данные, а качества характера, и именно их сигнализирует определенный тип фигуры. Эта поведенческая установка уходит корнями в прошлое, где выживание семьи напрямую зависело от способности мужчины обеспечивать и защищать. Эти неочевидные сигналы прошлого остались и сейчас.

