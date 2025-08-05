Развод на миллиард: как Дибровы и Товстики поделят детей и недвижимость

Скандальный развод телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины продолжает обрастать новыми подробностями. После 16 лет брака 36-летняя Полина ушла к миллиардеру Роману Товстику, который, в свою очередь, разводится с женой Еленой — матерью его шестерых детей. Как пишет KP.RU, две семьи готовятся к масштабным судебным баталиям — за детей, недвижимость и финансовые активы.

Ситуацию на дележку звезд прояснил адвокат Сергей Жорин. Он предположил, что развод этих семей будет похож на любой другой, так как законы и судебные практики в целом для всех одинаковые. По словам юриста, в России суды в 99,9% случаев оставляют детей с матерями, даже если у последних нет собственного жилья или стабильного дохода. Исключения возможны только в ситуациях, когда мать представляет угрозу для ребенка — например, из-за алкоголизма, наркомании или насилия. В случае с Дибровыми и Товстиками ключевым вопросом станет определение места жительства детей: у Дибровых трое сыновей, у Товстиков — шестеро.

Имущественные споры обеих пар также обещают быть жаркими. Дибровы владеют виллой на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, автомобилями и банковскими счетами. КП вспомнила, как ведущий подарил Полине кабриолет еще 10 лет назад.

Товстики, судя по всему, располагают не менее внушительными активами, включая недвижимость и бизнес. Однако если между супругами был заключен брачный договор, раздел имущества будет происходить согласно его условиям. Правда, как отмечает Жорин, такой договор можно оспорить, если одна из сторон окажется в крайне неблагоприятном положении.

А вот моральная сторона конфликта не так важна суду. Измены, скандалы, публичные обвинения — это почти не учитывается. По словам Жорина, решение будет приниматься исключительно на основании документов и доказательств.

Тем временем адвокат, представляющая интересы Елены Товстик, уже заявила, что та подписала брачный договор под давлением. Дибров же готов бороться за детей и имущество в суде.

Ранее были раскрыты подробности о семье любовника Дибровой. Как оказалось, Товстики давно дружили со звездной парой.