Развод по-крупному: международные юристы вскрыли роковую ошибку в деле Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов направила в Верховный суд РФ экспертное заключение по делу о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Документ оформлен как мнение независимой стороны, передает Life.ru.

В ассоциации выразили озабоченность решениями нижестоящих судов, которые аннулировали сделку, вернув недвижимость прежнему владельцу, но отказав покупательнице Полине Лурье в возврате уплаченных за квартиру средств. В заключении указано, что такой подход противоречит положениям Гражданского кодекса.

Юристы пояснили, что, согласно законодательству, при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана вернуть другой все полученное по договору. Суд должен обеспечивать этот принцип самостоятельно. В ассоциации подчеркнули, что факт перечисления денег покупателем является формальным исполнением обязательств и не снимает с продавца обязанности вернуть средства, даже если они были похищены третьими лицами.

Адвокат, представляющий интересы Полины Лурье, сообщила о содержании возражений стороны Ларисы Долиной. В них утверждается, что оспариваемое судебное решение не нарушает прав покупательницы, а также ставится под вопрос ее добросовестность при совершении сделки.

Ранее стало известно о том, что адвокат Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье.