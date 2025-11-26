Развод по-военному: Владимира Зеленского отправили за решетку на девять лет за взятку

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему Владимиру Зеленскому. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает КП Новосибирск.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно осужденный обязан выплатить штраф в размере ₽1,5 млн.

В соответствии с материалами дела, военнослужащий незаконно предоставил гражданскому лицу разрешение на демонтаж строения, расположенного на территории охраняемого военного городка. Также он обеспечил беспрепятственный проезд строительной техники к объекту.

Общая сумма взятки, которую потребовал обвиняемый, составила ₽1,5 млн. Часть средств в размере ₽500 тыс. была передана ему до начала демонтажных работ.

После получения первой части денежных средств военнослужащий был задержан оперативниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Изъятые денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Судом также принято решение о лишении Владимира Зеленского воинского звания. Ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в прокуратуре Подмосковья сообщили, что в Балашихе будет передано в суд дело о похищении ребенка.