Разыскиваемую в Дании украинку поймали на границе в Польше

На пограничном контроле в Польше задержали гражданку Украины, разыскиваемую в Дании за кражу 30 велосипедов. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал представитель пограничной стражи Польши Закелаж, 39-летняя украинка разыскивалась датскими властями. Задержать ее удалось только на пограничном пункте в Корчеве, когда женщина пыталась покинуть территорию Польши. Там при проверке документом выяснилось, что украинка находится в международной базе розыска.

По словам Закелажа, криминальная история украинки оказалась непростой, так как она похитила 30 двухколесных велосипедов в Дании, которые смогла благополучно переправить в Германию. Женщине грозит до шести лет заключения, пока же она задержана на 60 суток.