Согласно материалам защиты бывших владельцев национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), представленных на рассмотрение кассационного суда, собрание которого планируется на январь, Российская Федерация была осведомлена и дала одобрение на действие по приватизации в 1990-х годах, передает РБК.

Все судебные заседания по данному делу проводились в закрытом формате. Как показывает анализ представленных в суд материалов, с которыми ознакомился РБК, стратегия защиты основывается на демонстрации легитимности процесса приватизации 1990-х годов.

Это подкрепляется документами, датированными 1992–1999 годами, подтверждающими, что федеральные власти Российской Федерации не только были осведомлены, но и согласовали этот процесс.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД Сатюкова на 2,1 млрд руб.