РБК: продажи Библии в России выросли в полтора раза

В России наблюдается резкий рост продаж Библии. Об этом сообщил «РБК», ссылаясь на данные, полученные от крупнейшей в стране книжной сети «Читай-город».

В последние годы в России наблюдается значительное увеличение интереса к Библии. Книжные сети и онлайн-торговые площадки сообщают о росте продаж различных изданий священного текста в полтора-два раза. В частности, они увеличились на 52% по итогам первых трех кварталов 2024 года по сравнению с прошлым годом в натуральном выражении.

Наиболее популярным среди покупателей остается Синодальный перевод Библии 1876 года. Также наблюдается рост интереса к Евангелию, продажи которого на Wildberries возросли на 46%. При этом спрос на Новый Завет в 2 раза превышает интерес к Ветхому Завету.

Эксперты связывают этот рост с общей нестабильностью и неопределенностью в мире, что побуждает людей обращаться к религиозным текстам. Библия и другие духовные произведения предлагают читателям возможность задуматься о вечных истинах и проверенных временем ценностях.

Ранее 13 международных брендов заявили о намерении выйти на российский рынок. Примечательно, что 7 из них – европейские.