РБК: Росстат проведет перепись населения РФ в 2030 году в новом формате

Всероссийская перепись населения в 2030 году может быть полностью проведена в цифровом формате. Об этом передает РБК, подводя итоги недавнего обсуждения проекта стратегии развития госстатистики и Росстата, прошедшее еще 17 сентября.

Как сказано в проекте стратегии, переход полностью на онлайн-перепись одобряют большинство российских граждан. Положительно оценивают такой формат и в правительстве.

«Всероссийскую перепись населения 2030 года планируется полностью провести в цифровом формате», — приводится в документе.

Ранее Росстат проинформировал, что рождаемость в России достигла исторического минимума.Так, в первом полугодии 2024 года в стране зарегистрировано 599,6 тыс. новорожденных, что на 16,6 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.