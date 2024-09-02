РБК: суд в Петербурге обязал киллера вернуть полученный за убийство гонорар

Суд в Санкт-Петербурге обязал бывшего оперативника обязал вернуть гонорар, который он получил от заказчика за планируемое убийство. Об этом со ссылкой на решение судебной инстанции передает РБК.

По версии следствия, полицейский местного уголовного розыска первоначально получил от одного предпринимателя заказ на похищение бизнес-партнера. Позднее было решено и вовсе физически устранить конкурента. За работу исполнитель получил круглую сумму.

«За избиение мужчина получил 30 тыс. руб., а за убийство — $15 тыс. Позже мужчину задержали, он был осужден на 18 лет за целый ряд преступлений», — приводится в публикации.

Суд решил, что сделка была заключена для противоречащей основам нравственности и правопорядка цели. Что, в свою очередь, подтверждает ничтожность соглашения.

Сообщается, что указанные средства направят в доход государства.

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